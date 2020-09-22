شكرا لقرائتكم خبر عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والاجمالى يبلغ 7403 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7403.

وأكد بيان للوزارة - بثته الاذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 34 من حالات الشفاء ليصل إجمالي حالات التعافي 7011 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 161 وفاة، في حين يتابع 231 علاجهم في المستشفيات.



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