شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي لأيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 12 حالة في الخرطوم، والحالات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنه أجري فحصًا لـ2747 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفًا و 576 حالة، بينها 836 وفاة، و6760 شخصًا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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