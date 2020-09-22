شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. أمانة جدة تعلن عن فرص استثمارية في «ذهبان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة محافظة جدة عن فرصة استثمارية قائمة في مجال (تأجير مشروع منتزه ذهبان البحري بمساحة 109722.73 م2 بالإضافة إلى مجموعة مطاعم وعدد (3) أكشاك ببلدية ذهبان). وأوضحت أمانة جدة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال بوابة الاستثمار البلدي (اضغط هنـا). Advertisements

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