شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. رياح نشطة وغبار وسحب رعدية على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، تقلبات جوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة الكرمة و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

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كما توقعت الأرصاد تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.