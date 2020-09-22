تقليص أعداد الحضور في احتفالات اليوم الوطني بالسعودية في ذكراه الـ 90

ووفقا لموقع "مزمز" جاء في بيان صادر عن الشركتين اليوم الثلاثاء: "بعد مراجعة الاحترازات الصحية وحرصًا منا على سلامة جمهورنا الحبيب فقد تقرَّر تقليص عدد الحضور لحفلات اليوم الوطني الـ90 ونتمنى السلامة للجميع".

وأشار البيان إلى أن استرجاع المبالغ المدفوعة سيتم وفقًا للطرق التي تم الدفع بها خلال شراء التذاكر.

وتحتفل السعودية بالعيد الوطني في الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.