شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يؤكد فى اتصال مع نتنياهو مواصلة جهود السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ولي عهد البحرين يؤكد في اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على مواصلة جهود السلام.

وفى وقت سابق، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن توقيع البحرين على إعلان تأييد السلام الذي جرى في واشنطن مؤخراً بين الامارات وإسرائيل، جاء انطلاقاً من رؤية مملكة البحرين لإقامة السلام الشامل، واعتباره خياراً استراتيجياً لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف العاهل البحريني خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء، - وفقا لما أذاعته الوكالة البحرينية - أن توقيع البحرين تأييدا للسلام يعد إنجازا تاريخيا مهما على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائماً.