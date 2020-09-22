شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وأمريكا تأملان فى الوصول لاتفاق حول صفقة "إف 35" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية عن مصادر قولهم إن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة بيع المقاتلة أف-35 للإمارات بحلول ديسمبر المقبل بينما تدرس الإدارة الأمريكية كيفية صياغة الاتفاق دون إثارة اعتراضات إسرائيلية.

وقالت المصادر المطلعة على المفاوضات الجارية إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر.

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