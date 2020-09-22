شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حاكم دبى يهنئ السعودية بعيدها الوطنى: تزدان برؤية ملكها وعزم ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى المملكة العربية السعودية، بعيدها الوطنى الـ90، قائلا :" تزدان المملكة برؤية ملكها وعزم ولي عهدها الأمين .. نبارك لهم وللشعب السعودي الشقيق فرحة هذه الاحتفالات الوطنية".

وقال نائب حاكم دبى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في يومها الوطني الـ90 تزدان المملكة العربية السعودية برؤية ملكها وعزم ولي عهدها الأمين .. نبارك لهم وللشعب السعودي الشقيق فرحة هذه الاحتفالات الوطنية .. ونسأل المولى عز وجل أن تظل المملكة فخرا للمسلمين وراية للعز والتطور والرخاء".



الملك سلمان ومحمد بن راشد ال مكتوم