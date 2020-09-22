شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤا فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالسعودية هذا العام بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء، إن المملكة شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب العرقلة العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وكان الفالح يتحدث في إيجاز صحفي على هامش لقاء لمجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم.

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وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسراً 46.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8244.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 14.45% رابحاً 1763.67 نقطة ليغلق عند مستوى 13972.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.8 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.92%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%.