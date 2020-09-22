وزيرة الصحة المصرية تعلن انخفاض أعداد إصابات فيروس "كورونا" مقارنة بدول العالم

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وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع للحكومة المصرية، أن "هذا الأمر يعكس تطوراً وتحوراً للفيروس"، وتطرقت الوزيرة إلى إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بموقف مصر من المشاركة في الأبحاث السريرية والإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

كما أوضحت الدكتورة هالة زايد أن "مصر تشارك على نحو فاعل في تجربة التضامن السريرية الدولية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف المساعدة في إيجاد علاج ناجح لمرض كوفيد 19، والتوصل إلى نتائج سريعة بشأن أي الأدوية يبطئ تطور المرض، أو يحسن فرص البقاء على قيد الحياة"، لافتة إلى أن "تجربة التضامن تقوم على مقارنة الخبرات العلاجية، ومستويات الرعاية، وتقييم فاعلية معالجة كوفيد 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن "تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي مازالت تمثل ضمانة رئيسية وفعالة في خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ان معدل تفشي المرض ما زال يزداد في أماكن التجمعات، وتلك التي بها سوء التهوية، ومع إنخفاض الإلتزام بالكمامات".

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن مصر "سجلت 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 115 حالة إصابة الأحد"، فيما "انخفضت الوفيات لتسجل 17 وفاة انخفاضا من 20 وفاة في اليوم السابق".

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى يوم أمس الاثنين، بلغ 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.