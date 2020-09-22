إحصائية: 33% من تمويلات الشركات الناشئة في قطاعي التجارة الإلكترونية والتعليم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استحوذت الفرص الصناعية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتعليم على نحو 33% من صفقات رأس المال الاستثماري بقطاع الشركات الناشئة بالمملكة، بينما تستهدف رؤية 2030 مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 70% من الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيانات، فقد سجّلت التجارة الإلكترونية الصناعة الأكثر نشاطاً، من حيث إجمالي التمويل بنسبة 67% وتجاوزت قيمة الفرص نحو 356.3 مليون ريال. حيث أوردت Magnitt، منصة بيانات الشركات الناشئة في المنطقة، بالشراكة مع الشركة السعودية لرأس المال الاستثماري تقريرًا في تناول سوق رأس المال الاستثماري في المنطقة، وفقًا لـ”الوطن”.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من جائحة كوفيد- 19، إلا أن إجمالي تمويل الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2020 يتجاوز التمويل لعام 2019 بأكمله.
أهم 5 صناعات في المملكة
أشار التقرير إلى أن أهم 5 صناعات في المملكة من حيث عدد صفقات رأس المال في النصف الأول شملت – إضافة لقطاعي التجارة الإلكترونية والتعليم – كل من في قطاع التقنية المالية والذي استحوذ على 7% من إجمالي الصفقات وتلاه قطاعا خدمات المستهلك الأزياء والتجميل بنسبة 4% لكل منهما لتشكل الخمسة قطاعات نحو 48% من إجمالي الصفقات البالغ عددها 45 صفقة.
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