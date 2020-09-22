شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: 3 مدن بالمملكة ضمن الأعلى حرارة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حلت 3 مدن في المملكة، ضمن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبد الله المسند، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن رفحاء جاءت في المرتبة السابعة في القائمة بتسجيل درجة حرارة بلغت 45.4°C.

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وأضاف أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام جاء في المرتبة العاشرة بتسجيل درجة حرارة بلغت 44:7°C، بينما بلغت درجة الحرارة في القصيم 44.3°C، لتحل بذلك المرتبة الـ15 بالقائمة.

من جهة أخرى، نوه “المسند” بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة رصد في المملكة، ومنها خميس مشيط التي سجلت أدنى درجة حرارة بـ16.5°C، تليها أبها بدرجة حرارة بلغت 16.9°C ..