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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نظام IOS14 يكشف استخدام التطبيقات للكاميرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نوهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بميزة جديدة في IOS14 تنبّه المستخدم إذا كان أي تطبيق يستخدم الكاميرا أو الميكروفون. وأشارت الهيئة إلى أنه في حال لاحظ المستخدم ظهور العلامة على الرغم من عدم حاجة التطبيق لها، فقد يكون ذلك مؤشراً بأن التطبيق يحاول فتح الكاميرا أو الميكرفون دون علم المستخدم.
في هذه الحالة تنصح الهيئة بالتواصل مع مطور التطبيق والاستفسار منه، أو حذف التطبيق والإبلاغ عنه لدى متجر التطبيقات.
وأوضحت الهيئة أن النقطة الخضراء أو البرتقالية الظاهرة في أعلى شاشة الآيفون بعد التحديث إلى iOS 14تنبّه إلى أن التطبيق المستخدم قد قام بتشغيل الكاميرا (اللون الأخضر) أو المايكروفون (اللون البرتقالي)، مشيرة إلى أن هذه العلامة تظهر فقط عند محاولة التطبيق تشغيل الكاميرا.
ونصحت الهيئة بالانتباه لذلك، والإبلاغ عند حدوث أي شيء قد يوحي بالتشغيل غير المرغوب فيه وغير المطلوب للكاميرا والميكروفون.
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