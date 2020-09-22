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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل لقاحا ثانياً ضد كورونا بحلول أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كوفيد-19 بحلول 15 أكتوبر.
وقام بتطوير اللقاح معهد (فيكتور) في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي.
وسجلت روسيا أول لقاح مرشح ضد كورونا والذي طوره معهد جماليا في موسكو في أغسطس. ولا تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40000 شخص مستمرة.
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