شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل لقاحا ثانياً ضد كورونا بحلول أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كوفيد-19 بحلول 15 أكتوبر.

Advertisements وقام بتطوير اللقاح معهد (فيكتور) في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي. وسجلت روسيا أول لقاح مرشح ضد كورونا والذي طوره معهد جماليا في موسكو في أغسطس. ولا تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40000 شخص مستمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل لقاحا ثانياً ضد كورونا بحلول أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.