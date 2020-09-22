سقوط ثلاث قذائف هاون على المنطقة الخضراء في بغداد

وقالت الخلية في بيان تلقت قناة "السومرية نيوز" نسخة منه: "ثلاث قذائف هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم، ولم تسجل خسائر أو أضرار".

وأضافت الخلية أنه "تأشر مكان الانطلاق من منطقة الكرادة (الزوية) مجاور إعدادية العرفان".

يذكر أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي، يوم الأحد الماضي، بصاروخ من طراز كاتيوشا، ولم ترد بعد أي تقارير رسمية حول وقوع إصابات أو تقديرات الخسائر المادية.