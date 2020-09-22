شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائرخلال الـ 24 ساعة الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 50023 حالة، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات إلى 1679 حالة بعد تسجيل 7 وفيات خلال ال24 الساعة الماضية

وأشار إلى أن 133 مريضاً تماثلوا للشفاء ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35180 حالة.