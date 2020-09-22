شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائرخلال الـ 24 ساعة الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 50023 حالة، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات إلى 1679 حالة بعد تسجيل 7 وفيات خلال ال24 الساعة الماضية
وأشار إلى أن 133 مريضاً تماثلوا للشفاء ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35180 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.