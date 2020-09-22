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ايلاف من الرياض: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد عن تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة .وهي المرة الأولى التي تسجل فيه المملكة أقل من 500 إصابة بفيروس كورونا منذ 5 أشهر. وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1009 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 310439 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة. Advertisements وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 14830 والحالات الحرجة 1138 حالة. وبين متحدث الصحة بأن المملكة جزء لايتجزء من الجهود الرائدة في العالم لمواجهة هذه الجائحة فمتى ما أعتمد لقاح فاعل ستقوم المملكة بتوفيره والإسهام فيه ، وبين العبدالعالي أنه مع قرب اليوم الوطني السعودي نستطيع الإحتفال ولكن بالتمسك بالإجراءات الإحترازية. مواضيع قد تهمك :

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كانت هذه تفاصيل خبر عدد الإصابات في السعودية أقل من 500 للمرة الأولى منذ 5 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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