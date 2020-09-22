شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لإنشاء سيرفر لتخزين الملفات خلال 5 دقائق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو يوضح طريقة إنشاء سيرفر لتخزين الملفات في أقل وقت ممكن وبأسهل طريقة ممكنة مهما كان حجمها، وفي أقل من 5 دقائق.
وقال “الحمادي” خلال المقطع إن هذه الطريقة أحد أفضل خدمات التخزين والنشر لجميع أنواع الملفات، وتتميز بسرعتها العالية وسهولة استخدامها.
وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن تحميل خدمة إنشاء سيرفر شخصي من خلال الرابط التالي (اضغـط هنــا).
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