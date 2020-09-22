شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لإنشاء سيرفر لتخزين الملفات خلال 5 دقائق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو يوضح طريقة إنشاء سيرفر لتخزين الملفات في أقل وقت ممكن وبأسهل طريقة ممكنة مهما كان حجمها، وفي أقل من 5 دقائق.

وقال “الحمادي” خلال المقطع إن هذه الطريقة أحد أفضل خدمات التخزين والنشر لجميع أنواع الملفات، وتتميز بسرعتها العالية وسهولة استخدامها.

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وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن تحميل خدمة إنشاء سيرفر شخصي من خلال الرابط التالي (اضغـط هنــا).