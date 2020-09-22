شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تجهيز كمية من لقاح كورونا لتغطية 20% من السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، دخول البلاد ضمن الدول الموقعة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) من ضمن 156 دولة قد انضمت الى التحالف لحد الآن.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم /الاثنين/ - أنها "وقعت يوم أمس اتفاقية الالتزام مع التحالف ( Gavi) والتي بموجبها سيقوم التحالف بتجهيز العراق بكمية من اللقاح الخاص بفيروس كورونا تكفي لتغطية 20%من السكان".

وأشارت الوزارة إلى أن "الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومنتسبي وزارة الصحة والقوات الأمنية، ستكون على رأس القائمة لأخذ اللقاح فور وصوله للبلد".

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