ونقلت إذاعة "شام إف إم" السورية، اليوم الاثنين، عن الدكتور الأحمد تأكيده أن:
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأضاف: "أُغلقت الأقسام الإضافية التي افتتحت مع بداية جائحة كورونا، إلا أن أقسام العزل ما زالت موجودة في المشفى".
وتابع: "مع بداية الشهر القادم سيكون هناك أقسام مخصصة للحالات المشتبه بها فقط، وستعود باقي الأقسام إلى عملها الأساسي الذي كانت تقوم به قبل أزمة كورونا".
وقال: "يوجد في قسم العزل حالياً ما بين 30 و40 حالة. وفي فترة انتشار المرض كان قسم الإسعاف يستقبل ما يتجاوز الـ 140 حالة مشتبهة في اليوم الواحد، أما في الفترة الحالية يراجع قسم الإسعاف أقل من 10 حالات مشتبهة بفايروس كورونا فقط".
وأردف: "أعداد مراجعي قسم الإسعاف للأمراض الأُخرى أكثر من أعداد مراجعي مرضى كورونا، أو الحالات المشتبه بإصابتها".
وأكد: "الوضع حالياً مريح نسبيا لكن يجب الاستعداد الدائم لأي طارئ قد يحدث، والالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن الازدحام ووسائل النقل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجع الفيروس... سوريا تغلق الأقسام الإضافية المخصصة لكورونا في مشفى الأسد الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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