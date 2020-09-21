شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف يدعو الأحزاب لإنجاح المبادرة الفرنسية فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس الوزراء اللبنانى المكلف مصطفى أديب كل الأحزاب إلى العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية على الفور. وأضاف "أي تأخير جديد سيزيد من الأزمة في لبنان".

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