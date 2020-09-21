العراق.. انفجار سيارة مفخخة قرب ضريح إيزيدي في نينوى

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

انفجرت سيارة مفخخة، الأحد، قرب ضريح مقدس للطائفة الإيزيدية في محافظة نينوى، شمالي العراق، من دون وقوع خسائر بشرية، بحسب مصدر أمني.

وقال جمال الحمداني، وهو ملازم في شرطة نينوى، للأناضول، إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مزار شرف الدين، شمالي قضاء سنجار، وهو معقل الإيزيديين، شمال غربي نينوى.

وأضاف الحمداني أن الانفجار لم يخلف أية خسائر بشرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.