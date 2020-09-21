شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يروي قصة تحوله من مدير براتب 40 ألف ريال إلى بائع شاي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
روى المواطن سلطان السبيعي، الذي اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي باسم “أبو عثمان”، قصة تحوله من مدير موارد بشرية في مؤسسة كبيرة براتب 40 ألف ريال إلى بائع في “بسطة شاي”.
وقال أبو عثمان إن الشركة التي يعمل فيها أنهت التعاقد معه بعد 20 شهراً من عمله معهم، ومن ثم اتجه الى العمل الخاص في مجال العقار ونظراً لقلة خبرته لم يوفق.
وتابع المواطن سلطان السبيعي الشهير بـ”أبو عثمان”، أنه اتجه بعد ذلك إلى أخذ قرض وشراء “فود ترك” ولكنه لم يستطع المواصلة في هذا المجال لأن العمل فيه شاق ويتطلب مجهودا كبيرا والدخل لن يكفي لشخص لديه أسرة وعليه إيجار منزل.
وأوضح أنه لم يتقدم للوظائف الحكومية لأن التركيز فيها أصبح للعناصر الشابة، وقرر فتح بسطة الشاي بعد أن فشل في الحصول على وظيفة في القطاع الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يروي قصة تحوله من مدير براتب 40 ألف ريال إلى بائع شاي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.