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وبحسب البيان، "يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني".
كما يجري وزير العدل نصر الدين عبد الباري والخبراء "تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأمريكية المتواجد في الإمارات، حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد سوداني يتوجه إلى الإمارات للتفاوض مع فريق أمريكي حول الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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