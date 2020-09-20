شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تعلن تسجيل 483 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة . وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية، أنه تم تسجيل 1009 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 310439 حالة ولله الحمد. Advertisements وأكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 14830 والحالات الحرجة 1138 حالة.

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