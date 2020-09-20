وبحسب موقع "تريندينغ" السوري، فقد طمأن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل السوريين أن الواقع الكهربائي يتجه للتحسن في فصل الشتاء، وقال:
© Sputnik . Mohammad Damour
وأضاف: "وحسب المتوقع وما هو مخطط له، الشتاء سيكون مريح كهربائياً نوعاً ما.. فقد تم إجراء صيانة لمجموعات توليد ستوضع بالخدمة مع بداية شهر كانون الأول".
وأكد أن "إجراءات وخطة الوزارة للشتاء القادم جاهزة، ونأمل أن يساعدنا توفّر الاحتياجات الآخرى كالغاز".
وقال "هناك حلول مستقبليّة لواقع التيار الكهربائي في سورية، ونطمئن المواطن."
وتعتمد سوريا في إنتاج الكهرباء على الغاز المحلي وعلى محطات التوليد المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الكهرباء يبشر السوريين بشتاء "مريح كهربائيا" ويكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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