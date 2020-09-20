شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: غداً آخر أيام فصل الصيف.. وبداية الاعتدال الخريفي الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات” الدكتور عبدالله المسند إن غدًا آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 94 يومًا.

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وأضاف المسند في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أول فصل الخريف (الاعتدال الخريفي)، ونعني به نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف”.

وتابع: “يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يتعادل طول الليل مع النهار في كل العالم تقريبًا، وفقًا لتقسيم علماء المناخ الخريف يدخل في 1 سبتمبر بينما حساب الطوالع يدخل في 6 سبتمبر”.

وأوضح أنه وفقاً لحركة الشمس وتعامدها على خط الاستواء فإن الخريف يدخل في 22 أو 23 سبتمبر، وفى المملكة يدخل الخريف في 1 أكتوبر.