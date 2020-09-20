شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: غداً آخر أيام فصل الصيف.. وبداية الاعتدال الخريفي الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات” الدكتور عبدالله المسند إن غدًا آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 94 يومًا.
وأضاف المسند في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أول فصل الخريف (الاعتدال الخريفي)، ونعني به نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف”.
وتابع: “يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يتعادل طول الليل مع النهار في كل العالم تقريبًا، وفقًا لتقسيم علماء المناخ الخريف يدخل في 1 سبتمبر بينما حساب الطوالع يدخل في 6 سبتمبر”.
وأوضح أنه وفقاً لحركة الشمس وتعامدها على خط الاستواء فإن الخريف يدخل في 22 أو 23 سبتمبر، وفى المملكة يدخل الخريف في 1 أكتوبر.
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