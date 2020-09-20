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وطالبت هيئة السلامة الوطنية من "رؤساء ووحدات الإطفاء بالهيئة الإيعاز على منتسبيها بأخذ درجة التأهب القصوى وسرعة الاستجابة وتلقي البلاغات والتعاون مع الجهات المعنية وإخطارنا عن أي طارئ قد يحدث".
العاصفة المتوسطية أو الميديكان هو نظام جوي يتكون من منخفض عميق ونشط جدا تصل فيه سرعة الرياح إلى 120 كلم/س بخصوصيات العواصف الاستوائية وبشكل مشابه للإعصار وعادة ما يتكون فوق المياه التي تتجاوز حرارتها 20 درجة مئوية وهذه الظاهرة النادرة أصبحت تتكون خريفياً في المتوسط نتيجة للتغييرات المناخية التي يعيشها الكوكب.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الليبية: تعلن حالة التأهب القصوى وتحذر من عاصفة متوسطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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