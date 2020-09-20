شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: دخول النجم الثالث من سهيل.. انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن يكون اليوم الأحد، هو بداية طالع الزبرة النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف وأيامه 13 يومًا.

وأشار، في سلسلة تغريدات عبر “تيوتر”، إلى أنه ‏في بداية موسم الزبرة تتعامد الشمس على خط الاستواء، وفيه يكون فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض.

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وأضاف الحصينيي “من خصائص هذا الوقت أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا وسط النهار”.

‫وتوقع الحصيني أن تنكسر فيه الحرارة وتصل للأربعينيات نزولاً ‏في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار.

‏وتابع عبدالعزيز الحصيني “يُرى فيه نجم سهيل بالبصر، و‏يستمر فيه صرام النخيل ويكثر فيه جذاذه ويطيب فيه أكل الرمان، ‏ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وتبدأ فيه هجرة القماري والمطر في غالبه غزير إذا ما قدر الله فيه مطر”.