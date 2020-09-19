وشارك الحساب الرسمي للوزارة على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، صورا ومقطعا مصورا من استعدادات القوات الجوية الملكية السعودية للعروض الجوية المقامة في "اليوم الوطني السعودي الـ90".
وستبث القناة السعودية العرض الجوي الضخم يوم الأربعاء المقبل في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والذي يشارك فيه نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق لـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السعودية تعلن استعداد طائراتها لحدث استثنائي الأربعاء المقبل... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.