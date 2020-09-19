الدفاع السعودية تعلن استعداد طائراتها لحدث استثنائي الأربعاء المقبل... فيديو

وشارك الحساب الرسمي للوزارة على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، صورا ومقطعا مصورا من استعدادات القوات الجوية الملكية السعودية للعروض الجوية المقامة في "اليوم الوطني السعودي الـ90".

وستبث القناة السعودية العرض الجوي الضخم يوم الأربعاء المقبل في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والذي يشارك فيه نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق لـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.