وفيات كورونا.. 83 بالعراق و28 في السعودية

إسطنبول / الخليج 365

أعلن العراق، السبت، تسجيل 83 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت السعودية 28 حالة، وشخصت الكويت والأردن وفاة واحدة بالفيروس في كل منها.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 83 وفاة و3.907 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 4.234 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 315.597، منهم 8.491 متوفيا، و249.539 متعافيا.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 28 وفاة و551 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 1.078 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 329.271، بينها 4.458 وفاة، و309.430 حالة تعاف.

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وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و521 إصابة بالفيروس، إلى جانب 722 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت 99.049، منهم 581 متوفيا، و89.498 متعافيا.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و196 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 161 مريضا.

وقالت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4.540، بينها 30 وفاة، و2.694 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 30 مليونا و774 ألفا، توفي منهم أكثر من 957 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و408 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".

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