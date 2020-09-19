الصحة السعودية تعلن تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1078 حالة تعافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل (551) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 329271) حالة، من بينها (15383) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1166) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1078) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (309430) حالة. وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحالات المسجلو وعددها (551) حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (4458) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء (43032) فحص مخبري جديد.

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