شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح»: هذا أفضل وأعظم عمل ينفع البشر بعد موتهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، إن أفضل ما ينفع الموتى من العمل بعد موتهم الدعاء لهم.
وأضاف الشيخ المصلح إن الدعاء أفضل ما يُبر به الموتى وأفضل ما ينفعهم، بعد قضاء الحقوق التي عليهم والواجبات التي تركوها.
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