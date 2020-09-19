كورونا.. 90 إصابة جديدة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إنها سجّلت إصابة 90 حالة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان، تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2313، بينها 1810 حالات نشطة، منذ مارس/ آذار الماضي.

وأوضحت أن عدد الوفيات جرّاء الإصابة بـ"كورونا" بلغ 17 حالة، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 486، دون الإشارة إلى وفيات جديدة.

وفرضت الحكومة (تديرها حركة حماس)، حظرا شاملا للتجوال في 24 أغسطس/ آب الماضي، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بـ"كورونا" من داخل المجتمع، لكنها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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