فرنسا تكشف حقيقة وجود مخازن متفجرات لـ «حزب الله»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية تخزن مواد كيميائية لصنع متفجرات في فرنسا، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي كبير، إن الميليشيات أقامت مخابئ في أوروبا مُنذ عام 2012.

وكان ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب قال، الخميس، إن الميليشيات المدعومة من إيران تهرب وتخزن مواد كيميائية، ومنها نترات الأمونيوم، من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا. وقال سيلز في إفادة: إن الجناح المسلح يخزن هذه الأسلحة في أماكن حتى يتسنى له تنفيذ هجمات إرهابية كبيرة عندما يرى سادته في طهران ضرورة لذلك. ولم يقدم المسؤول الأمريكي تفاصيل أخرى أو أدلة على وجود تلك الأنشطة.

وأضاف سيلز، أن المواد الكيميائية جرى تهريبها إلى أوروبا في عبوات للإسعافات الأولية، وإن من المحتمل وجودها في إسبانيا واليونان وإيطاليا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، للصحفيين رداً على مزاعم سيلز: على حد علمنا، لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا اليوم. وأضافت:ستفرض السلطات الفرنسية أشد العقوبات على أي أنشطة غير قانونية تمارسها أي جماعة أجنبية على أراضينا.

ونترات الأمونيوم مادة كيميائية صناعية يشيع استخدامها في صنع الأسمدة وكمادة متفجرة في المحاجر والتعدين. وتعتبر آمنة نسبياً في حال خولها من الملوثات وتخزينها بشكل ملائم. وتكون المادة خطيرة للغاية، إذا تعرضت للتلوث ومزجت بوقود أو جرى تخزينها بطريقة غير آمنة كما حدث في مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، حين انفجر 2750 طناً من نترات الأمونيوم، مما أسفر عن تدمير الميناء ومقتل 190 شخصاً.