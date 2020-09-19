«اقتصادية دبي» تصدر 5 مخالفات و10 تنبيهات لعدم الالتزام بتدابير السلامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قامت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، يوم الخميس، بإصدار 5 مخالفات بحق منشآت؛ لعدم ارتداء موظفيها الكمامات في أثناء العمل. وتنوعت أنشطة المخالفين بين المحال التجارية وصناعة القراقير في عدد من المراكز التجارية ومنطقة ورسان الثالثة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق على الإطلاق.

وأسفرت حملات التفتيش الميدانية عن إصدار 10 تنبيهات وجهت إلى منشآت تجارية في مختلف أنحاء الإمارة؛ وذلك لعدم وضع الملصقات الأرضية الخاصة بالتباعد الجسدي. وإضافة إلى ذلك، فقد كشفت الحملات ذاتها عن استيفاء الشروط والتدابير من قبل 711 منشأة غطتها تلك الجولات الهادفة أساساً إلى ضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية إلى نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع؛ للحد من تفشي فيروس «كوفيد - 19» المستجد.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في المحافظة على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، على الرغم من التحديات الكبيرة والعالمية؛ بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.