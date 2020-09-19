شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات للتأكد من سلامة إطارات المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوّه المركز الوطني لسلامة الطرق بأهمية سلامة الإطارات الخاصة بالمركبة للحفاظ على حياة من فيها والتقليل من الحوادث على الطرق.

وعبر إنفوجرافيك نشره المركز بحسابه الرسمي على موقع تويتر، فقد أكد على ضرورة اختيار أنواع الإطارات المناسبة للسيارة، وضرورة فحص ضغط الهواء باستمرار والتأكد من مستوياته المناسبة للمركبة، وشدد المركز على عدم التهاون في تبديل الإطارات عن الحاجة .

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وكان المركز قد دشّن، مؤخرًا مبادرة “افحص إطارك” بالتعاون مع فرع وزارة النقل والقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة وذلك على طريق مكة المكرمة / جدة السريع، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 500 مركبة بهدف تعزيز السلامة على الطرق .

تجدر الإشارة إلى أنالمركز الوطني لسلامة الطرق يُعد أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 حيث يهدف لتحسين مستويات السلامة المرورية لتصبح المملكة ضمن أقل 20 دولة في نسبة الوفيات بحلول 2030 .