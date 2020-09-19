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المغرب يوقع اتفاقا مع شركة روسية لاقتناء لقاح ضد فيروس كورونا

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ووفقا وكالة الأنباء المغربية، فقد تم الاتفاق عن طريق تقنية الاجتماع عن بعد، وحضره من الجانب المغربي وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد ومن الجانب الآخر  المدير العام لـ"إر-فارم"، فازيلي إغناتييف، بالإضافة إلى نائب رئيس "أسترازينيكا"، ليك فان غيلدر.

© AFP 2020 / FADEL SENNA

هذا ولم تقدم السلطات المغربية أي تفاصيل عن تكلفة وكمية الطلب.

وتدخل الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لتوفير كميات كافية من اللقاحات ضد كوفيد19 لمواطنيه.

هذا وبدأ المغرب، هذا الشهر، المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل رقما قياسيا للإصابات بفيروس بلغ 2760 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة.

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