نجل أمير الكويت يتسلم وسام الاستحقاق من الرئيس الأمريكي نيابة عن والده... صورة

وتسلم التكريم بالنيابة عن أمير الكويت، نجله الأكبر، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب صحيفة "النهار" الكويتية.

​وبتلك المناسبة، غردت السفارة الكويتية بالولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نبارك لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

​وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة قائد أعلى، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في يوليو/ تموز أن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، وأضافت حينها أن الأمير البالغ من العمر 91 عاما في حالة مستقرة بعد إجراء جراحة ناجحة.

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وأشاد البيت الأبيض بأمير الكويت باعتباره "صديقا دائما وشريكا للولايات المتحدة" قدم "دعما لا غنى عنه للولايات المتحدة خلال عملية حرية العراق وعملية الحرية الصامدة وحملة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".

وتشير عملية حرية العراق إلى الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 للإطاحة بصدام حسين في حين تشير عملية الحرية الصامدة إلى العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في عام 2001 وأسقطت حكم طالبان في أفغانستان، وتشير حملة هزيمة الدولة الإسلامية إلى جهود التحالف الذي قام لإنهاء سيطرة التنظيم المتشدد على أجزاء من سوريا والعراق.

ووصف البيت الأبيض الوسام الممنوح لأمير الكويت اليوم بأنه نادر ورفيع ولا يمنحه الرئيس في العادة سوى لقادة الدول ورؤساء الحكومات.

ويوم الاثنين طمأن رئيس وزراء الكويت أعضاء حكومته إلى تحسن صحة أمير البلاد.

وفي يوليو، قالت الحكومة الكويتية على تويتر إن أمير الكويت وصل إلى روتشستر لكن دون أن تحدد أي مدينة أمريكية تحمل الاسم، وتوجد المباني الرئيسية لمستشفى مايو كلينيك، ضمن أهم المراكز الطبية الأمريكية، في روتشستر بولاية مينيسوتا.

وقال مصدران مطلعان على الأمر طلبا ألا ينشر اسماهما إن أمير الكويت يعالج في مايو كلينيك. وأحال المستشفى طلبات الاستعلام المقدمة له إلى الحكومة الكويتية التي أصدرت بيانا يتضمن بشكل كبير ما ورد في بيان البيت الأبيض حول منح أمير الكويت الوسام.