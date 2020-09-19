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وزير الداخلية السوداني يؤكد ضرورة تضافر الجهود الاقليمية لمكافحة الجرائم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الداخلية السواني الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، ضرورة التعاون الاقليمي وتضافر الجهود لمكافحة الجرائم، والإسراع في المصادقة على اتفاقيات التعاون والعمل على دخولها حيز التنفيذ، وذكرت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، أن الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، مثل السودان في اجتماع الدورة رقم "22" للوزراء المسئولين عن شئون الشرطة بدول شرق افريقيا (ايابكو)، الذي عُقد اليوم عن بُعد، عبر تقنية "فيديو كونفرنس".

 

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وحملت هذه الدورة شعار: "من أجل تمكين وحدات إنفاذ القانون بالاقليم لمكافحة الجريمة العابرة في ظل جائحة ".

 

ودعا وزير الداخلية السوداني، الدول أعضاء الاقليم إلى دعم ترشيح نائب المدير العام المفتش العام للشرطة السودانية الفريق شرطة خالد مهدي إبراهيم، لمنصب مندوب اللجنة التنفيذية عن قارة إفريقيا للانتربول، وأكد دعمه لكافة القرارات الصادرة عن الاجتماع.

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