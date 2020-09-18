عبد الله بن زايد يغرد بكلمتين بالعبرية... ماذا قال؟

وتضمنت تغريدة عبد الله بن زايد عبر حسابه كلمتين فقط بالعربية، حملتا معنى "عام جديد".
وجاءت تلك التغريدة، وسط احتفال إسرائيل اليوم، برأس السنة العبرية الـ5780، وفق التقويم العبري أو اليهودي.
أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وشهدت حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أيام، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين؛ بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني؛ فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
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