شكرا لقرائتكم خبر عن 2760 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن هناك 2,760 إصابة بكورونا في المغرب، وهو الرقم الأعلى منذ مارس الماضي. وكشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس عن تسجيل 2488 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 94504 حالة في المغرب.

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2224010 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.