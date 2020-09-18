شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق فرحان مدرباً لنفط ميسان العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أعلن نادي نفط ميسان الرياضي العراقي، إضفاء الطابع الرسمي على تعاقده مع المدرب رزاق فرحان لقيادة فريقه الكروي الأول في الموسم المقبل. وذكر النادي في بيان: نعلن لكم رسمياً عن التعاقد مع المدرب رزاق فرحان؛ لقيادة فريق «فرسان المملكة»، وهو الاسم الرديف لفريق نفط ميسان في الموسم المقبل. وأوضح: إن فرحان وصل إلى محافظة ميسان، وكان باستقباله الرئيس الفخري للنادي ومدير شركة نفط ميسان علي جاسم حمود. من جانب آخر، أعلنت إدارة نادي نفط ميسان عن تجديد ثقتها بالطاقم التدريبي المساعد للمدرب رزاق فرحان، والذي سيتألف من: مزهر رحيم، قائد ماجد، سلمان حسن، وأحمد رضا مدرباً لحراس المرمى.
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