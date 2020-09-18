شكرا لقرائتكم خبر عن البرزايل تواجه بوليفيا في تصفيات مونديال 2022 يوم 9 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أن البرازيل بطلة القارة، ستبدأ التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، ضد بوليفيا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل من دون جمهور في ساو باولو. وكانت المباراة ضد بوليفيا مقررة في 27 مارس/آذار الماضي في ريسيفي (شمال شرق)؛ لكنها تأجلت؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان مدرب بوليفيا سيزار فارياس طلب في يوليو/تموز الماضي إقامة المباراة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، إلا أن المسؤولين البرازيليين أعلنوا أخيراً على تويتر الخميس أنها ستقام في ساو باولو. وتخوض البرازيل المباراة الثانية في التصفيات ضد البيرو في 13 من الشهر ذاته في ليما. وبقيت إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 معلقة لفترة طويلة؛ بسبب الوباء الذي يواصل التفشي في أمريكا الجنوبية، وبدأ في العودة إلى التفشي بقوة في بعض الدول الأوروبية. لكن اتحاد أمريكا الجنوبية أكد أن لاعبي أمريكا الجنوبية الذين يلعبون في أندية أوروبية يمكنهم الانضمام إلى منتخباتهم للمباريات التي ستقام بين 8 و13 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر أن يعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي بوليفيا وبيرو الجمعة. خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، كانت بداية سيليساو سيئة للغاية؛ لكن انتهى بها الأمر في الحصول على تذكرته بسهولة، من خلال تحقيق تسعة انتصارات متتالية؛ بعد وصول تيتي في عام 2016. وصل منتخب البرازيل إلى روسيا؛ حيث تعافى نيمار للتو من الإصابة، وسخر من محاكاته، وخرج من ربع النهائي أمام بلجيكا، على أرضه، فاز السيليساو بكأس أمريكا التاسعة في عام 2019.