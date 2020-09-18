اخبار الخليج

تسجيل 692 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 692 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس المستجد وثماني حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

Advertisements

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 192 إصابة، تلتها محافظة الخليل بواقع 131 إصابة كما سجل قطاع غزة 47 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

 

وأضافت الكيلة أن هناك 40 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي". وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ 44037 تعافي منها 30842 وبلغت الوفيات 286.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 692 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا