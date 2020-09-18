أردوغان: اعتزام السراج الاستقالة أمر مؤسف

إسطنبول/الخليج 365
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفه حيال إعلان رئيس الوزراء الليبي فائز السراج اعتزامه الاستقالة من منصبه.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة، تعليقا على إعلان السراج نيته تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ولفت أردوغان إلى أن الانقلابي خليفة حفتر في تراجع مستمر، وأضاف: "سيهزم الانقلابي حفتر عاجلا أو آجلا".
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