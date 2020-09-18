أردوغان: اعتزام السراج الاستقالة أمر مؤسف

إسطنبول/الخليج 365

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفه حيال إعلان رئيس الوزراء الليبي فائز السراج اعتزامه الاستقالة من منصبه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة، تعليقا على إعلان السراج نيته تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ولفت أردوغان إلى أن الانقلابي خليفة حفتر في تراجع مستمر، وأضاف: "سيهزم الانقلابي حفتر عاجلا أو آجلا".

يتبع///الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.