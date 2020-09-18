العراق.. تعويض 90 ألف مدني تضرروا من معارك نينوى

علي جواد/ الخليج 365

قال مسؤول عراقي بارز، الجمعة، إن بلاده قررت تعويض 90 ألف مدني تضرروا من "معارك التحرير" في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، محمد محمود، مدير اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين بمحافظة نينوى (شمال).

وأوضح محمود أنه "تقرر تعويض 90 ألف مدني بمحافظة نينوى، جراء الخسائر المادية والبشرية، التي تعرضوا لها خلال المعارك التي خاضتها القوات الأمنية ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "حتى الآن تسلم 9 آلاف مدني أموال التعويضات المقررة، وتم إنجاز نحو 50 ألف طلب لصرف التعويضات (دون تحديد موعد)".

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ولم يكشف المسؤول العراقي قيمة التعويضات الممنوحة للمتضررين، غير أنه توقع أن يكون العدد الفعلي للمتضررين من معارك التحرير أكبر من العدد المسجل.

وفي صيف 2014، سيطر مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي على محافظة نينوى (ثاني أكبر محافظات العراق)، فيما تمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي من طرد "داعش" وتحرير المدن في شمال وغرب البلاد عام 2017.

وتعرضت البنى التحتية في المحافظات الشمالية والغربية بالعراق، الى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية ومسلحي "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014.



وقدرت الحكومة العراقية عام 2018، وفقا لدراسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، تكلفة إعادة اعمار البلاد بـ 88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.