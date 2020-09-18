شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار على السعودية وغائم بالإمارات وحارا فى الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ أن تكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:11 والمد الثاني عند 01:46 والجزر الأول عند الساعة 19:36 والثاني عند الساعة 08:12 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 10:11 والثاني عند الساعة 22:38 والجزر الاول عند الساعة 16:23 والثاني عند الساعة 04:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 27 70 15 دبي 41 24 50 15 الشارقة 43 25 55 15 عجمان 42 26 60 20 أم القيوين 42 27 55 15 رأس الخيمة 42 20 45 15 الفجيرة 41 29 50 15 العين 42 27 55 10 ليوا 46 23 85 10 الرويس 40 25 90 35 السلع 41 27 80 35 دلما 37 30 75 35 طنب الكبرى 38 29 80 45 طنب الصغرى 38 29 80 45 أبو موسى 38 29 80 45

الكويت:

حار في الكويت و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

مائل للحرارة ليلا الى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

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البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً نسبياً أحيانا.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 20 %.

سلطنة عمان:

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 28