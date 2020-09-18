استشهاد جنديين تركيين في عملية "مخلب النمر"

أنقرة/الخليج 365

استشهد جنديان تركيان وأصيب آخر، في عملية "مخلب النمر" المتواصلة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الجمعة، إن عناصر من المنظمة الإرهابية الانفصالية شنوا هجوما بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية "مخلب النمر"، الخميس، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة آخر.

Advertisements

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/حزيران الماضي.



يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.