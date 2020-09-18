شكرا لقرائتكم خبر عن يعثر على نيزك عمره 4.5 مليار عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر رجل من سكان مدينة بيسك بجنوب سيبيريا، على حجرغريب الشكل بعد أن ذهب لجمع الفطر في غابة.
وقرر الرجل أن يأخذه للبيت، حيث درسه فتبين أن الحجر يشبه شظية معدنية، ثم اتضح أن الحجر المعدني له قدرة على التمغنط. واشتبه الرجل بأن الحجر هو نيزك فقرر استشارة الخبراء.
وأكد د. أناتولي جوسيف، البروفيسور في جامعة «ألتاي» للتربية والعلوم الإنسانية، أن الشظية التي وجدها الرجل نيزك حديدي يزن 530 جراماً سقط على الأرض منذ أسبوعين، بالقرب من قرية فومينسكي. لذلك أطلقت عليه تسمية «نيزك الفومينسكي». وبلغت كثافته 5.3 جرام/سنتيمتر مربع. ويتكون النيزك من الحديد الصافي.
وأوضح أن عمره يقدر ب 4.5 مليار عاماً، ما يناسب عمر كوكب الأرض. وحسب البروفيسور فإن النيزك لا يشكل أية خطورة على البشر لأنه لا يبعث أية أشعة ضارة.
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